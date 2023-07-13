رئيس جامعة عين شمس يفتتح كلية الزراعة بعد الانتهاء من أعمال التطوير

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كلية الزراعة بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية، في حضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث كلية الزراعة بعد التطوير والتجديد، بوهشام تمراز نائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جلال عميد الكلية.

افتتاح مزرعة سمكية بالكلية

يأتي افتتاح كلية الزراعة جامعة عين شمس بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية للكلية حيث تم تغيير شبكة المياه المتهالكة وتركيب خطوط جديدة وإنشاء شبكة الصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي للكلية وتغيير شبكة الكهرباء وشبكات الحريق وتطوير المسطحات الخضراء وتركيبات الانترلوك بجميع شوارع الكلية الرئيسية والجانبية.

كما تم افتتاح مزرعة الاستزراع السمكي بالكلية بعد التطوير (مزرعة بحثية – تدريبية – إنتاجية)، وتعد من أهم المشروعات التي تم تدشينها بكلية الزراعة جامعة عين شمس وصممت على أعلى مستوى لإنتاج سمك البلطي وتعتبر كلية الزراعة بجامعة عين شمس الأولى من نوعها على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

المزرعة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طن أسماك

وتضم المزرعة حوضا أرضيا كبيرا و20 حوضا أسمنتيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طن أسماك في الدورة الواحدة بفترة زمنية من 5 لـ 6 أشهر، ويتم تربية السمك البلطي داخل الأحواض، بجانب وجود مفرخ لتوفير الزريعة اللازمة لكل دورة فهي تجربة علمية مبهرة ذات إنتاجية عالية تستخدم الطرق الحديثة والمبتكرة في هذه المزرعة والتي تعد مزرعة نموذجية تساهم في سد الفجوة الغذائية وتعطى إنتاجا أعلى بمتوسط 4 -6 طن للحوض 600 متر مكعب تعادل أو تفوق إنتاجية فدان 4200 متر مكعب بنظام الاستزراع بالمزارع الأرضية.