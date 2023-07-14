محمد سعيد محفوظ: الدولة نجحت في تطوير 53 منطقة غير آمنة

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إن إنجازات الدولة المصرية في ملف الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة عديدة، منها نجحت الدولة عام 2021 في تطوير جميع المناطق غير الآمنة وعددها 357 منطقة، كما أطلقت مشروع سكن لكل المصريين بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات والانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية في عام 2022.

محفوظ: تطوير 53 منطقة غير آمنة بتكلفة 318 مليار جنيه

وأضاف «محفوظ»، خلال تقديمه فقرة خاصة عن ملف الإسكان، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم العمل على تطوير 53 منطقة غير آمنة بتكلفة 318 مليار جنيه، وتسليم أكثر من 420 ألف وحدة سكنية بين 700 ألف وحدة تم طرحها لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بالقضاء على المناطق غير الآمنة تماما، وتقوم باستبدالها بمناطق آمنة توفر حياة أخرى أكثر احتراما للمواطن.

سكن آدمي وطرق ممهدة ومدارس متطورة

وتابع محمد سعيد محفوظ: «منطقة يلاقي فيها السكن الآدمي، وفيها الطرق الممهدة والمدارس المتطورة، والمستشفيات اللائقة، وموارد الرزق الحلال الآمن والكريم»، موضحًا أن حياة سكان المناطق غير الآمنة تغيرت بعد أن قررت الدولة المصرية اقتحام هذا الملف وإعادة إصلاحه.