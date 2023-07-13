وزير الإسكان يتفقد 5328 وحدة بـ«سكن لكل المصريين» ويتابع مستوى «التشطيبات»

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد 5328 وحدة سكنية جار تنفيذها بمشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، ويرافقه فى الجولة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وزير الإسكان يتفقد 5328 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة

وتجوّل وزير الإسكان ومرافقوه بموقع المشروع، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، موجها بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع، والارتقاء بمستوى تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام، والاهتمام بأدق التفاصيل الفنية، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

الجزار يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى تنفيذ أعمال التشطيبات

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي لمشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بالتجمع الثالث، والذي يضم 222 عمارة، بها 5328 وحدة سكنية بمساحات 90 و120 م2، كاملة التشطيب والمرافق، وبلغت نسبة إنجازها 74%، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع.

وبعدها تفقد الوزير أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أرابيلا والدبلوماسيين، حيث جار تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، ويرافقه فى الجولة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بشارع جمال عبدالناصر لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي للأعمال، والذى أوضح، أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أول ممشى رياضي، وتراك للدراجات بالمدينة بطول 3 كيلوترات في اتجاهين، وبعرض 7 أمتار.

وأوضح أنه مزود بمظلات حديثة «برجولات» يتم تنفيذها باستخدام مواد مستدامة، سهلة الفك والتركيب، لتتحمل العوامل الجوية، إضافة إلى زراعة أشجار من نوع «البونسيانا» على طول الممشى لحماية مرتاديه من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس، وتم مد شبكة إنارة لكامل الممشى.