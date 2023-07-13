وزير الإسكان يتفقد مشروعات الطرق بالعبور الجديدة.. ويفتتح المركز التكنولوجي

يجري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة موسعة بمدن «القاهرة الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة»، يتفقد خلالها مشروعات الطرق والإسكان، إضافة إلى افتتاح مركز تكنولوجي في مدينة العبور الجديدة.

يرافق وزير الإسكان خلال جولته، عدد من المسؤولين في الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات جهاز تنمية المدن الجديدة بشرق القاهرة، للوقوف على مستجدات العمل، والمشروعات القائمة بالمدن الجديدة.