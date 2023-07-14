عمرو دياب يستكمل حفله الغنائي بالساحل الشمالي بـ«حبيبي يا نور العين»

استكمل الفنان الكبير عمرو دياب، حفله الغنائي، المقام في الساحل الشمالي، فى منتجع مراسي، بتقديم أغنيات من أرشيفه الفني الكبير.

وقدم دياب، خلال الحفل، نخبة من أغنياته القديمة، منها «حبيبي يا نور العين»، و«قمرين»، و«حبيبي ولا على باله»، و«شوّقنا».

كان دياب قد بدأ حفله بأغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ» وسط تفاعل كبير مع الجمهور، ثم أكملها بتقديم أغنية «شكرًا من هنا لبكرة».

عمرو دياب يشدو بـ«شكرًا من هنا لبكرة»

ومع صيحات الجمهور، قام دياب بتقديم أغنية «أجمل عيون» المعروفة باسم أغنية برج الحوت.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية «قولي اسمي»، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر تطبيق «أنغامي» للموسيقى.