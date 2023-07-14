عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين: نتوقع مليون زائر في الموسم الأول

قالت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، إن فكرة مهرجان العلمين الجديدة بدأت قبل 6 أشهر، قبل تنفيذها على الأرض حاليا بعد مجهودات كبيرة بذلت لإخراج المهرجان بشكل مبهر.

قطاع الأعمال الترفيهي مهم جدًا

أضافت ملك أسعد، في لقائها ببرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، «مدينة العلمين الجديدة بها مقومات كبيرة، تساعد على إنجاح مهرجان العلمين، وقطاع الأعمال الترفيهي مهم جدا في عدد من الدول، ومصر بها مدن متكاملة ذات مقومات كبيرة، تساعد على دعم الأعمال الترفيهية».

وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة، شهدت تغييرًا كبيرًا عما كانت عليه في السابق، ويظهر حاليا جمال مدينة العلمين، التي باتت تحتضن الفن والثقافة المصرية الأعرق في العالم.

نتوقع مليون زائر

وأكملت ملك أسعد: «نتوقع مليون زائر لمهرجان العلمين الجديدة في موسمه الأول، وكل ما يبحث عنه الجمهور موجود في مدينة العلمين في موسم الصيف».