توما: «محمد حماقي عشرة عمري وتعب كثيرا في حياته الفنية»

قال الموزع الموسيقي توما أن الفنان محمد حماقي تعب كثيرًا في حياته وأصبح اليوم واحدًا من أهم نجوم الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي.

توما: محمد حماقي يستحق ما وصل إليه

أوضح «توما» في حديثه مع «الوطن» مشواره مع حماقي قائلًا: «علاقتي به بدأت من قبل أن يدخل مجال الغناء، وجمعتنا علاقة طوال 20 عامًا مضت، وكل عام كان يقدم أعمال أفضل من العام السابق».

وأضاف: «محمد حماقي من النوعية التي تتعلم من كل ما يقدم حولها، ولذلك هو نجم طيلة العشرين عاما الماضية».

توما: أتمنى العمل مع حماقي

وأشار توما إلى أنه يتمنى أن يقدم أغنية جديدة مع حماقي على مستوى الغناء مثل التي قدموها من قبل بعنوان «عجبي».

يذكر أن توما، يستعد حاليا لإطلاق أكثر من أغنية رفقة عدد من الفنانين أمثال أحمد سعد وأصالة وروبي وساندي.