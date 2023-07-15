إقبال كبير على كورنيش ميريت بالغردقة ليلا.. «سهرة الغلابة بالمجان»

تشهد الغردقة توافد آلاف المصطافين تزامنًا مع فصل الصيف، إذ يبحث المواطنون عن قضاء السهرة على شواطئ الغردقة بأقل الأسعار، وجذب كورنيش شاطئ 4 والمعروف بكورنيش ميريت الآلاف لقضاء أوقات سعيدة على كورنيش البحر ليلا ويطلق عليه كورنيش الغلابة حيث الدخول مجانا.

توافد كبير على كورنيش ميريت

رصدت «الوطن» توافد الآلاف من المواطنين على كورنيش ميريت لقضاء السهرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي مع نسمات البحر وعليل هواء البارد ليلا في أجواء ممتعة خاصة العائلات مع توافد الخدمات وانتشار الباعة في أجواء رائعة.

كورنيش ميريت بالمجان

كشف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن كورنيش شاطئ عام رقم 4 والمعروف بشاطئ ميريت تم إعادة تطويره وافتتاحه في عام 2020، ويضم مقاعد رخامية ومظلات خشبية بمقاعدها وإضاءات جديدة، َومظهر جمالي رائع، واستقرار أمني ويتم متابعته بصفة يومية لتوفير الخدمات للمواطنين بالمجان.

ممشى سياحي بالمجان بالغردقة

ومن جانبه، أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن ممشى شاطئ 4 بمدينة الغردقة جرى تطويره بطول 800 متر بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه للممشى والشاطئ ويضم عددا من الكافتريات وحديقة أطفال وشاشة عرض وصالة طعام وممشى سياحي على أعلى مستوى بناء على توجهات الدولة بتوفير منتزهات بالمجان للمواطنين.