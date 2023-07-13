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على أنغام «سطلانة».. احتفال طلاب الثانوي بانتهاء الامتحانات في الغردقة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:07 م | الخميس 13 يوليو 2023
احتفالات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

احتفالات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

على أنغام أغنية «سطلانة» احتفل طلاب الثانوية العامة في الغردقة، بانتهاء ماراثون الامتحانات اليوم، إذ عمت الفرحة والسعادة على قلوب الطلاب وأولياء الأمور. 

فرحة طالبات الثانوية العامة 

واحتفلت الطالبات بإطلاق الألوان الصناعية والفوم في سماء مدينة الغردقة، وتدوين ذكرى على الـ«تيشيرتات» وعمت الفرحة محيط اللجان الثانوية العامة بمشاركة الأهالي. 

وعبر الطلاب عن سعادتهم بانتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط فرحة الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجان الذين استقبلوهم بالأحضان والزغاريد. 

 

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