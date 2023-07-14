إقبال كبير على رحلات الغواصة بشواطئ الغردقة.. الأسعار والمواعيد

تشهد مدينة الغردقة إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية، خاصة رحلات الغواصة، تزامناً مع توافد آلاف المصطافين على الشواطئ يوميا هربا من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

رحلات بحرية

وكشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، عن زيادة الإقبال على الرحلات البحرية بالغردقة، وتتنوع الرحلات بين رحلات غواصة وسنوركل ورحلات غطس ورحلات إلى الجزر والمحميات الطبيعية ورحلات البراشوت الطائر والبانانا، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى وجود إقبال كبير على رحلات الغواصة والتي تنطلق من شواطئ الغردقة لمدة ساعتين، لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والأسماك الملونة والشعاب المرجانية عن طريق شباك زجاجي في حوض أسفل الغواصة.

وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تشهد ارتفاع نسبة الإشغالات تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار رحلات الغواصة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار رحلة الغواصة 200 جنيه للفرد، والأطفال تحت الخمسة سنوات بالمجان والمشروبات بالمجان.

رحلة الغواصة تستمر ساعتين

ومن جانبه، كشف عادل الوحش، منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن رحلة الغواصة تمتد إلى ساعتين، وتشمل 15 دقيقة جولة في البحر و45 دقيقة في الغواصة وعرض الغطاس لمدة ربع ساعة، ثم وقفة اسنوركلينج لمدة نصف ساعة، وتوزيع ماسكات ولايف جاكت مجانا لممارسة السباحة والسنوركل ثم العودة.

مواعيد رحلات الغواصة

وأكد «الوحش» أن رحلات الغواصة تحدد لها 4 مواعيد بالتنسيق مع أجهزة الغردقة، وتبدأ الرحلة الأولى الساعة 9 صباحا، والثانية 11 صباحا، ثم الرحلة الثالثة في 1 ظهرا، ثم الرحلة الرابعة 3 مساء.