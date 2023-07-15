«صحة كفر الشيخ» تُعلن بدء دورة تدريبية لأطباء الأطفال

أعلنت إدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، البدء في دورة تدريبية لأطباء الأطفال «عناية الأطفال»، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، إذ يُحاضر لفيف من الأساتذة من جامعات كفر الشيخ، والمنصورة، وطنطا.

دورة تدريبية لأطباء الأطفال

ووفقا للمديرية، فإنّ الدورة تتكون من موضوعات نظرية، يسبقها امتحان «pretest»، يليها تدريب عملي مكون من جلستين تدريبتين بكلية الطب على المانيكانات الحديثة للإفاقة «CPR Neonatal resuscitation»، يليه امتحان «post».

وبحسب مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإنّ المحتوى العملي للدورة التدريبية عبارة عن:

1- Gastroenteritis.

2- Fluid therapy.

3- Low birth weight and preterm.

4- Acute flaccid paralysis floppy infant.

5- Status epilation.

6- Hyperammonemia & organic academia.

7- D.D. of wheezy chest -Inhalation therapy.

8- D.K.A.

9- Approach for diagnosis of anemia.

10- Approach for diagnosis of bleeding.

11- Assessment or proteinuria.

12- Approach to congenital Heart Dis.

13- Septic shock.

14- Approach to cardiac Syncope.

15- Inhalation therapy.

وأكدت المديرية، أنّ تكون نسبة اجتياز الحضور للمتدرب 80%، ونسبة اجتياز الامتحان النهائي «post test»، أكثر من 70%، للحصول على شهادة الدورة.

رفع كفاءة الأطقم الطبية

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتحت إشراف الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي، والمشرف العام على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، طبقا لتعليمات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت الإشراف العلمي للدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة كفر الشيخ.