«القرموطي» يشيد بالإعلامي أحمد فايق وبحلقة «لوغاريتم»: فك الشفرة الكورية

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بحلقة برنامج «لوغاريتم»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية «dmc»، قائلًا: «زملينا أحمد فايق ماسك ملف، ولما زميل يمسك ملف ويشتغل فيه، بيركز فيه»، مشيدًا ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي كان يستعرض الرموز المصرية الناجحة في الخارج، متذكرًا اللقاءات التي كان يجريها «فايق» مع العلماء والشباب المصريين الناجحين في الخارج.

فك الشفرة الكورية

وأوضح القرموطي، خلال حلقة الجمعة من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن «فايق» ذهب لكوريا، واحتفى بباحث مصري اسمه عماد الكومي، مشيدًا بفكرة البرنامج، والتوجه لكوريا لفك الشفرة الكورية، نظرًا لتقدمها الكبير خلال السنوات الأخيرة.

وأشار القرموطي، إلى أن عماد الكومي يعمل مستشار الأمن السيبراني بالحكومة الكورية، ووالده كان محافظًا لقنا، وعرض القرموطي مشاهد لأهل قرية عماد الكومي، وهم يتابعون حلقته في برنامج «لوغاريتم»، مشيدًا بهذه القرى التي تعرف بأشخاصها وأبنائها.