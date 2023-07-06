القرموطي: «الوطن» من أوائل المؤسسات الصحفية التي احتفت بثورة 30 يونيو

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على الأعداد الوثائقية التي أصدرتها جريدة الوطن احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

«الوطن» تقدم منذ فترة أعدادا تتناول ثورة 30 يونيو

وقدم القرموطي خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» التحية للكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ولكتيبة صحفيي الجريدة، مثنيًا على أعداد الجريدة، معتبرًا أنها من أوائل المؤسسات الصحفية التي احتفت على صفحاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن جريدة الوطن تصدر أعدادا تحتفي بالثورة منذ بداية شهر يونيو.

وأضاف القرموطي أن الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أخبرته أن الجريدة ستقدم حلقات توثيقية بشكل يومي متخصصة، مشددًا على صعوبة تنفيذ هذه الأعداد والتي تحتاج لحركة دائمة وتكليفات واجتماعات وعمل كبير في جريدة الوطن، مقدمًا الشكر لكل العاملين في الجريدة.