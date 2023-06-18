جابر القرموطي عن قريته «تفهنا الأشراف»: جاء اسمها بسبب خناقة

حكى الإعلامي جابر القرموطي، سبب تسمية قريته «تفهنا الأشراف» بهذا الاسم، قائلا إن القرية تقع في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويرجع سبب تسمية القرية بهذا الاسم، لحدوث مشادات بين بعض العائلات التي تسمى نفسها «الأشراف»، فتم التقارب بينها، فجاء اسم «تفاهم الأشراف» ومع مرور الزمن، تبدل حرف «الميم» لتكون أسهل في النطق لتصبح «تفهنا».

لا يوجد بالقرية شخص عاطل

وأضاف «القرموطي»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، أن هناك وثائق ترجع إلى الإنجليز عن تلك القرية العظيمة، تثبت حدوث هذا التفاهم والصلح، كما أن القرية لا يوجد بها حاليا شخص عاطل عن العمل.

فرع لجامعة الأزهر

أوضح أن أحد الأشخاص بالقرية يدعى الحاج صلاح عطية، استثمر مع مجموعة مع الأشخاص أموال من خلال عمل 10 أسهم، لكن الأموال جمعت 9 أسهم فقط، وتبقى سهم واحد، فجاء الحاج صلاح عطية، وقرر تسميته السهم باسم الله، كما تعد أن هذه القرية بها فرع جامعة وهي جامعة الأزهر، ومستشفى خاص للقرية.