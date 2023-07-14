عاجل.. موعد مباريات الزمالك المقبلة.. ظهور أخير في الدوري وسفر

تترقب جماهير القلعة البيضاء موعد مباريات الزمالك المقبلة في ظل البحث عن تصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2022-2023.

وتأتي موعد مباريات الزمالك المقبلة كالتالي:

الزمالك - فاركو (9 :30 مساء الأحد الموافق 16 يوليو 2023 ) الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأبيض بعد الظهور الأخير في الدوري، للسفر إلى السعودية وخوض منافسات البطولة العربية، حيث ستكون موعد مباريات الزمالك المقبلة في البطولة العربية كالتالي:

الزمالك × الاتحاد المنستيري ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.