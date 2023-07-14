عاجل.. بيقولوا.. الأهلي يتغنى بـ إمام عاشور وعقوبات الزمالك وعرض تركي لـ«شريف»

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الأهلي يتغنى بإمام عاشور

تغنى سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي بإمام عاشور، لاعب المنتخب المصري المحترف في ميتلاند الدنماركي، واقترابه من الانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أنه لاعب مميز وله قدرات كبيرة.

حسام البدري يكشف سر تفوق الأهلي على الزمالك

كشف حسام البدري، مدرب الصفاقسي التونسي، عن سر تفوق الأهلي على حساب الزمالك عقب مباراة القمة التي جمعتهما أمس الخميس، مشيرًا إلى أن الاستقرار هو من يرجح كفة فريق على حساب آخر.

عرض تركي لضم محمد شريف من الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم المنتخب المصري السابق، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من فريق تركي لضم المهاجم محمد شريف، هداف الفريق الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

عقوبات الزمالك على اللاعبين بعد الخسارة من الأهلي

يدرس نادي الزمالك توقيع عقوبات على اللاعبين عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيحة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

فاروق جعفر: الزمالك أكبر من أوسوريو ويجب رحيله فورا

طالب فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، برحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق، بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي.