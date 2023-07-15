للمقبلين على الزواج.. اعرف سعر جرام الذهب للعيار المستخدم بالمشغولات

يأتي فصل الصيف، وتزداد حفلات الزفاف وإتمام الخطوبة، الأمر الذي يجعلهم يحرصون على متابعة أسعار الذهب في هذا الموسم باستمرار، حتى يتمكنوا من تحديد التوقيت المناسب للشراء، دون وجود أي خسائر مالية، وشهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، استقرار في محلات الصاغة في مصر، ليسجل عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعا في السوق، سعر 2185 للبيع و2195 للشراء.

ويهتم محبو استثمار الأموال في شراء السبائك الذهبية، بمعرفة أسعاره بشكل يومي، ونوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم السبت، سعر 2497 للبيع و2509 للشراء، ويهتم به الفئة التي تحرص على استثمار أموالها بشراء السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21 المستخدم في صناعة المشغولات

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، سعر 2185 للبيع و2195 للشراء، ويهتم به محبي شراء المشغولات الذهبية، سواء كان ذلك بغرض الاستثمار أو ارتداءه للتزيين.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 1873 للبيع و1881 للشراء، و1872 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، إلى سعر يتراوح بين 17480 و17560 جنيها.