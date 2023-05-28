سعر جرام الذهب في بداية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 28-5-2023 خلال بداية التعاملات الصباحية، لتواصل استقرارها منذ نهاية تداولات مساء أمس، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2360 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد 28-5-2023

وجاءت أسعار الذهب اليوم 28-5-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2697 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2360 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2023 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و880 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب أمس السبت تذبذبا في الأسعار، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، ولبكنها شهدت انخفاض ملحوظ.

سعر الذهب اليوم السبت

وعلى الصعيد العالمي، حققت أسعار الذهب عالميا الأسبوع الماضي، هبوطا حادا، لتنخفض أسعارها إلى ما دون 1944 دولارا للأوقية، حيث تحولت أسعار الذهب من اللون الأخضر إلى الأحمر، وانخفضت الأسعار بعد ارتفاعها، في ظل ترقّب الأسواق لما ستسفر عنه المناقشات حول سقف الديون الأمريكية، وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.