استقرار سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف بكام

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، هدوءًا ملحوظًا بعد أن شهد انخفاض أمس وصل إلى 45 جنيها ليبلغ سعره الآن 2390 جنيها للشراء، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب

وأوضحت البيانات أن يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 2731 جنيها، وعيار 18 يسجل في بداية تعاملات الصباح 2049 جنيها، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1593 جنيها وعيار 12 يسجل 1366 جنيها للشراء.

كما يسجل سعر جنيه الذهب اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 19120 جنيها، والأونصة تبلغ 84947 جنيها للشراء في ظل إقبال المواطنين الفترة الماضية على شرائها باعتبارها ملاذا أمنًا في أي توقيت.

أسعار الذهب عالميا

وبالنسبة لأسعار الذهب عالميا تراجعت أمس الجمعة بقيمة وصلت إلى 10 دولارات لتسجل سعر الأوقية في بداية تعاملات صباح اليوم 1947 دولارا، فيما سجل جنيه الذهب 43829 دولارا.

تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي

وفي السياق ذاته، قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب في مصر تشهد الفترة الحالية تذبذبا ناتجا عن الأحداث والأوضاع العالمية، التي تحدث بشكل مفاجئ.