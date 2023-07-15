عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة فسخ عقد أوسوريو: لم يحصل على مستحقاته منذ مايو

رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، على الأنباء التي تتردد عن طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي للفريق الأول، الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يكشف موقفه من رحيل أوسوريو بسبب المستحقات

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، لم يحصل على مستحقاته منذ شهر مايو الماضي بشكل نهائي، والنادي يعمل في الوقت الحالي على حل أزمة المستحقات الخاصة بالمدرب خلال الفترة الحالية، من أجل بقائه مع النادي في الموسم المقبل.

وشدد على أن «خوان كارلوس أوسوريو، لديه الرغبة في البقاء بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة المستحقات هي من أثرت عليه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن جميع اللاعبين يعانون من هذه الأزمة، وجار العمل حاليا على حل هذه الأزمة.

تقارير: أوسوريو يرحل عن الزمالك

وانتشرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، تشير إلى رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن نادي الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد غريمه التقليدي الأهلي، أمس الخميس، برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما ربطت بعض التقارير الكولومبية اسم المدير الفني لنادي الزمالك، بتدريب منتخب هندوراس خلال الفترة المقبلة.