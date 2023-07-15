تصرف غريب من الرئيس الأمريكي تجاه طفلة صغيرة (فيديو)

اقترب من عمر 81 عاما، رغم أنه رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم، إلا أنه لا يزال يرتكب هفوات ويقع في مواقف مثيرة للجدل، الحديث عن الرئيس جو بايدن، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ81 في شهر نوفمبر المقبل، كان آخر المواقف التي تعرض لها رئيس الإدارة الأمريكية، في فنلندا، أمس الأول الخميس.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، ومواقع التواصل الاجتماعي، محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مداعبة طفلة صغيرة على كتف والدتها، قبل مغادرته فنلندا، إلا أن النتيجة كانت مفاجئة.

وقوع الحادث أثناء مغادرة بايدن عاصمة فنلندا «هلسنكي»

قالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن الحادث وقع أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعاصمة فنلندا «هلسنكي»، أمس الأول الخميس، عندما كان موظفي السفارة وعائلاتهم في وداع بايدن، قبل ركوبه الطائرة من مطار «هلسنكي فانتان الدولي».

انتقادات لـ بايدن على مواقع التواصل بسبب سلوكه الغريب

أظهرت اللقطات المصورة، كيف مال الرئيس الأمريكي جو بايدن، نحو فتاة صغيرة تجلس بين ذراعي والدتها، محاولا مداعبتها على كتفها، فيما بدت الفتاة الصغيرة خائفة، وأدارت رأسها في وقت لاحق، عندما حاول رئيس الإدارة الامريكية، تقبيلها على رأسها.

وسرعان ما انتشرت لقطات الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتقد العديد من المستخدمين الرئيس الأمريكي جو يايدن، بسبب سلوكه الغريب.

وقال الممثل الكوميدي السياسي تيم يونج، في تغريدة على «تويتر» في مقطع فيديو: «ابعد أطفالك عن جو بايدن»، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.