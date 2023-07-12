بايدن يمازح زيلينسكي: أوكرانيا ستنضم للناتو بعد ساعة و20 دقيقة

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الأوكراني فولديمر زيلينسكي، بشأن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، حيث قال إن ذلك سيحدث بعد ساعة و20 دقيقة فقط.

قمة للناتو

وأشارت قناة «الحرة» الإخبارية، إلى أن بادين وزيلينسكي عقدا معا اجتماعا ثنائيا على هامش قمة «الناتو» في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، بحضور وسائل الإعلام، وعندما توجيه سؤال من أحد الصحفيين للرئيس الأوكراني عن اقتراب انتهاء النزاع المسلح مع روسيا وعن رغبته في انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، رد بايدن مازحا على السؤال الموجّه إلى زيلينسكي: «ساعة و20 دقيقة يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى، لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي».

تعلق بايدن لـ زيلينسكي

وواصل الرئيس الأمريكي مازحا: «إن كييف لا خلاص لها من واشنطن، شكرا لك على ما تفعله، أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي، لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا شكرا لك».