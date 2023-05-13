هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.. ابتسم عند طرد صحفيين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر «81 عاما» في هفوة جديدة، ليضيف سقطة أخرى إلى سجل هفواته التي ارتكبها منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2021.

والهفوة الجديدة التي ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت في البيت الأبيض، عندما ابتسم عند طرد صحفيين، وفقا لفيديو نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الامريكية، أمس الجمعة.

وأظهرالفيديو، كيف شاهد بايدن، بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بصمت بينما حاول الصحفيون توجيه أسئلة إليه تتعلق بالفوضى التي تتكشف على الحدود الجنوبية الأمريكية فيما يتعلق بأزمة هجرة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأنهت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، أمس الأول الخميس، ضوابط فيروس كورونا «تايتل 42» على طول حدودها مع المكسيك، وكشفت عن تدابير جديدة للهجرة، وفقا لم ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

فوكس نيوز: بايدن جلس في لأكثر من دقيقة مبتسما

في وقت لاحق، ظهرت ابتسامة ساخرة على وجه الرئيس الأمريكي، بينما تم طرد المراسلين من المكتب البيضاوي، وقالت «فوكس نيوز»، إن بايدن جلس في صمت لأكثر من دقيقة، مبتسما بل ضاحكا.

وأجرى بايدن وسانشيز، محادثات للتعاون في التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة، والسعي إلى تشكيل جبهة موحدة بشأن الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن الحدود الأمريكية ليست مشرعة والذين يعبرون بشكل غير قانوني وبدون أساس قانوني ليبقوا على الأراضي الأمريكية سيتم طردهم، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي وقت سابق، وقع 61 عضو في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبون فيه باجتياز اختبار لتقييم قدراته العقلية، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

بايدن: مستعدون لاستكمال تدمير المخزون من الكيماوي

وقال بايدن، إن بلاده مستعدة في الوقت المحدد، بحلول خريف 2023 ، لاستكمال تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.