عاجل.. مصير لاعب الأهلي المحترف.. رفض العودة لناديه السابق

كشفت صحيفة «Soccer Laduma»، عن أن الجناح لويس ميكيسوني، لاعب النادي الأهلي، لن ينتقل لصفوف فريق سميبا التنزاني، رغم تأكد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

صحيفة جنوب إفريقية: لا توجد فرصة لعودة ميكيسوني إلى سيمبا

وأكدت الصحيفة الجنوب إفريقية أن مصدر داخل صفوف فريق سيمبا، قد أكد أنه لا توجد فرصة لعودة ميكيسوني للنادي التنزاني، رغم تألقه معه سابقًا، قبل انتقاله لصفوف النادي الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ عودة اللاعب الجنوب إفريقي من فترة إعارته القصيرة في الدوري السعودي مع نادي أبها، لم يظهر داخل صفوف القلعة الحمراء أبدًا، وبالتالي فهو مستعد لمغادرة ناديه المصري.

وأضاف الصحيفة أن الوجهة التالية للاعب الأهلي الحالي مازالت غامضة، حيث أن الجناح صاحب الـ 27 عامًُا لا يضع في حساباته العودة لتنزانيا أو جنوب إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

مصدر: ميكيسوني يرفض عرض الأهلي لفسخ عقده

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، قد أكد في تصريحات خاصة للوطن سبورت من قبل، أن إدارة القلعة الحمراء مازالت لم تنجح في إنهاء عقد ميكيسوني بالتراضي.

وعلم «الوطن سبورت» أن ميكسيوني رفض عرض الأهلي بالحصول على راتب موسم واحد والذي يقدر بـ400 ألف دولار، وطلب الحصول على راتب موسمين كاملين، وهي المدة المتبقية في عقده بالقلعة الحمراء والتي تصل إلى 800 ألف دولار أي ما يوازي 25 مليون جنيه.