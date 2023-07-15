عاجل.. أول تحرك رسمي من الزمالك بعد رباعية الأهلي

تعقد إدارة نادي الزمالك، جلسة مهمة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، عقب نهاية مباراة فاركو، المحدد لها التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري هذا الموسم، من أجل وضع خريطة صفقات الزمالك.

صفقات الزمالك تحت أنظار الجماهير

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض لـ«الوطن سبورت»، أن الجلسة ستشهد تحديد مصير صفقات الزمالك، المطلوب الانتهاء منها، قبل مشاركة الفريق الأبيض بمنافسات البطولة العربية.

ومن جانبه، تحدث أوسوريو، عن صفقات الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، قائلا: «أرغب في التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، نظرا لأن الفريق يمتلك 6 مدافعين يلعبون بالقدم اليمنى، وهذه هي الأولوية بالنسبة لنا الآن».

وواصل: «الظروف المالية للنادي لا تخفى على أحد، وحتى لو كنت أريد التعاقد مع 5 أو 6 صفقات فالأولوية لمدافع أيسر القدم ومهاجم صريح، بجانب حارس مرمى إذا رحل محمد عواد».

الزمالك يخسر من الأهلي برباعية

وخسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فاركو، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخبرة من عمر مسابقة الدوري.