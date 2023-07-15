عاجل.. متسجدات تجديد تعاقد الأهلي مع كولر

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، على التوصل لاتفاق مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد تعاقده، الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدير الفني الأجنبي رفقة القلعة الحمراء، بتحقيق الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وبطولتي للسوبر المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «حتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي مع كولر على التجديد، لكن هناك اتفاق مبدئي مع المدير الفني الأجنبي على التجديد، والاختلاف الوحيد فقط هو حاجة الأهلي لتجديد عقد المدرب موسمين، بينما طلب كولر التجديد موسما واحدا فقط، لينتهي التعاقد مع نهاية الموسم بعد المقبل».

تجديد عقد كولر مطلب جماهيري

ويعتبر تجديد تعاقد مارسيل كولر لمدة موسمين، رفقة النادي الأهلي، مطلبا جماهيريا، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب السويسري رفقة القلعة الحمراء، ما تسبب في طلب الجماهير استمراره، وعدم رحيله عن المارد الأحمر.ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، مستجدات بشأن تجديد عقد مارسيل كولر رفقة القلعة الحمراء.