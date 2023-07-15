«النقل» تعلن تفاصيل تشغيل محطة الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل، تشغيل محطة الأخشاب والغلال على رصيف «85/ 3» بميناء الإسكندرية رسمياً ودخوله الخدمة، موضحة أنَّ المحطة تأتي في إطار أعمال تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في أن تصبح مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.

أهمية تشغيل رصيف الأخشاب والغلال

ووثقت وزارة النقل، تشغيل المحطة والبدء في عملية تخزين وتداول الغلال والأخشاب، في فيديو على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنَّ الرصيف يبلغ طوله 433 مترًا بعمق 15.5 متر.

وأكّدت داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات، أنَّ تشغيل الرصيف ودخوله الخدمة، من المقرر أن يعظم تجارة الترانزيت التي تسعى مصر إلى تطويرها بشكل كبير واستغلالها بشكل جيد، مبينة أنَّ الدولة في الفترة الأخيرة بذلت جهوداً مضنية لتطوير ملف الموانئ البحرية.

وأضاف وكيلة كلية النقل الدولي الدكتورة، أنَّ ميناء الإسكندرية يعتبر من أهم الموانئ البحرية في مصر، ويأتي اهتمام وزارة النقل بتطويره في الفترة الأخيرة من أجل جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية، مؤكّدة أنَّ جميع أعمال التطوير تتمّ وفق المواصفات والمعايير العالمية لتطوير الموانئ.

وأشارت داليا يونس لـ«الوطن»، إلى أنَّ رصيف الأخشاب والغلال، تبلغ ساحات التداول به 40 ألف متر مربع، وهو ما يدل على دوره المهم والكبير في عملية التداول.