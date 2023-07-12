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«النقل» تنظم دورات تدريبية لتنشيط سياحة يخوت السفاري بالغردقة    

كتب:

كريم روماني
01:34 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
جانب من التدريب

جانب من التدريب

أعلن المجلس الأعلى لمعهد تدريب الموانئ بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عن إطلاق دورات تدريبية ودورات تنشيطية للعاملين على اليخوت السياحية في مهنة «ريس بحري عائمة بحرية»، ومهنة «بحري عائمة بحرية»، بالتنسيق مع معهد تدريب الموانئ والمختصين في وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وغرفة سياحة الغوص. 

يخوت السفاري

وأشار المجلس في بيان له، اليوم، أنه تم البدء في تنفيذ هذه الدورات بمدينة الغردقة اعتباراً من 2023/7/8 لمدة أسبوعين متتالين مجاناً دعما للعاملين في مجال يخوت السفاري لتكون دورتين يوميا (دورة بحري صباحا ـ دورة ريس بحري مساءً).

وتهيب وزارة النقل بالراغبين في تجديد أو تنشيط شهاداتهم الحاصلين عليها الانضمام لتلك الدورات.

تعظيم سياحة اليخوت في مصر

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير وفي إطار خطة وزارة النقل للاهتمام والنهوض بالعنصر البشري وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر الهامة في رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين في قطاع سياحة اليخوت بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبي الحصول على سياحة السفاري واليخوت السياحية بالبحر الأحمر.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.