أسعار الذهب اليوم السبت 15-7-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم، استقراراً في الأسعار بمختلف الأعيرة الذهبية، وأبرزها الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً وانتشاراً داخل السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم السبت 15-7-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، في بداية التعاملات، 2509 جنيهات للشراء دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، كما أنّ الذهب عيار 24 يعتبر الأنقى بين مختلف الأعيرة وتُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، 2195 جنيهًا للشراء دون إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية، ويعتبر الذهب عيار 21 الأكثر إقبالاً من المواطنين داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1881 جنيهًا للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، 2300 جنيه للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1463 جنيهًا، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17560 جنيهًا للشراء، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب في المحلات اليوم

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحلات، بعد إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، التي يضيفها تجار الذهب على المشغولات الذهبية والسبائك.