دورة في مكتبة مصر العامة لتعليم الأطفال مفاهيم الهندسة المعمارية اليوم

أعلنت مكتبة مصر العامة تنظيم دورة، مساء اليوم السبت، تحت عنوان «المعماريون الصغار»، لتعليم الأطفال فن المعمار وتشجيعهم على تعلم هذا الفن، وإكسابهم الخبرة الكافية للالتحاق بهذا التخصص في المرحلة الجامعية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، يوضح هذا التقرير تفاصيل دورة «المعماريون الصغار» المقدمة من مكتبة مصر العامة.

دورة «المعماريون الصغار»

وفقا لمكتبة مصر العامة، فإن دورة «المعماريون الصغار» تُقدم داخل قاعة الأنشطة، لتعليم الأطفال والنشء أساسيات ومفاهيم الهندسة المعمارية.

وذكرت المكتبة، أن الفئات العمرية المتاح لها حضور الدورة تبدأ من 8 حتى 16 عاما، مشيره إلى أن الدورة تبدأ في تمام الساعة 5 مساء وتستمر حتى السابعة.

سعر دورة «المعماريون الصغار»

ولفتت المكتبة إلى أن سعر دورة «المعماريون الصغار» 350 جنيها، حيث يحصل المتدربون الصغار خلالها على 4 محاضرات في الأسبوع.

كيفية الوصول لمكتبة مصر العامة

وعنوان مكتبة مصر العامة هو 4 شارع جمال حمدان، المتفرع من شارع النيل، بجوار مجلس الدولة ومبنى السفارة السعودية الجديد، بالدقي، الجيزة، وأقرب محطات مترو أنفاق هم محطتي الأوبرا والدقي.

يُذكر أن مكتبة مصر العامة تقدم عديد من الدورات التدريبية لكل الأعمار، وتولي اهتماما كبيرا بالدورات التعليمية للصغار، من خلال تقديم كورسات اللغات الأجنبية، فضلا عن تعلم بعض الحرف التي تساعدهم على الإبداع.