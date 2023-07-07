دبلومة التفصيل والخياطة من مكتبة مصر بأسعار مخفضة.. ابدأ مشروعك الخاص

أعلنت مكتبة مصر العامة عن استئناف الدورات التدريبية بعد توقف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنها تشمل دورات تعلم اللغات المختلفة ودبلومة التفصيل والخياطة التي تقدم بأسعار رمزية مقارنا بالأسعار خارج المكتبة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل دبلومة التفصيل والخياطة من مكتبة مصر عامة، على هذا النحو:

دبلومة التفصيل والخياطة من مكتبة مصر العامة

وفقا لمكتبة مصر العامة، فإن دبلومة التفصيل والخياطة تمنح المتدربين الآتي:

- تمنح المتدربين فرصة لتعلم تفصيل وتشغيل ماكينة الخياطة دون الحاجة لمساعدة.

- تساعد الدبلومة في تفصيل ملابسك الخاصة من أول رسم الباترون وأخذ المقاسات بشكل صحيح.

- تضمن الدبلومة للمشتركين فتح مشروعهم ومشغلهم الخاص خلال 3 أشهر بعد إعدادهم ليكونوا أقوى مصممين في هذا المجال.

- تشمل الدبلومة الباترون وقص وتنفيذ موديلات مختلفة وأساسيات السواريه.

- الدبلومة متاحة بداية من سن 14 سنة.

أسعار دبلومة التفصيل والخياطة من مكتبة مصر العامة

رسوم دبلومة التفصيل والخياطة من مكتبة مصر العامة 1000 جنية بواقع 12 محاضرة لمدة 3 شهور.

- للحجز والاستفسار يمكن زيارة المكتبة جناح الكبار بالدور الأول.

دورات أخرى تقدم حاليا في مكتبة مصر العامة

- استخدام الإعلام الحديث للوسائط الإلكترونية.

- دورة تعلم اللغة الإنجليزية.

- دبلومة الجرافيك العملية.

- ورش تحسين الخط العربي للأطفال.

- دورة الجرافيك ديزاين.

- كورس الـICDL.

- ورشة تعليم مبادئ الرسم والألوان.

- دبلومة الإنترنت.