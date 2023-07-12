محافظ أسوان يتفقد المشروع الضخم لإنشاء مكتبة مصر العامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المشروع الضخم لإنشاء مكتبة مصر العامة، حيث جرى الانتهاء من نسبة 95% من الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية للمكتبة، التي تبلغ تكلفتها التقديرية 68 مليون جنيه، التي تمتد على مساحة 3200 متر مربع.

إنشاء مكتبة مصر العامة

وأكد المحافظ أنه يجب الانتهاء من اللمسات الجمالية والتجهيزات اللازمة لفرش المكتبة بكافة مكوناتها، حيث يتم الاعتماد على الخامات ذات الطابع الأسواني.

المشروع يتضمن سينما ومسرحا

ويضم المشروع قاعة اجتماعات كبرى وقاعات سيمنار للتدريب والمعلومات، بالإضافة إلى مكتبات تحتوي على أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما والغرف الخدمية والأرشيف والكافتيريا ودورات المياه واللاندسكيب.

كما يتضمن المشروع جدرانًا ولوحات هوية بصرية لجعلها منارة عالمية ومقصدًا للزيارة السياحية.

المحافظة مستمرة في أعمال التجميل والترميم

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمباني والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية.

السفير محمد الطايفي يشيد بالمشروع

أشاد السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بما جرى إنجازه في المشروع، وأكد تقديم الدعم اللازم لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية، وخدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبناء الجيل الحالي والأجيال المقبلة.