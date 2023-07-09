تفاصيل منحة اللغة الألمانية من مكتبة مصر العامة.. بـ150 جنيها

أعلنت مكتبة مصر العامة في الدقي إطلاق منحة لتعلم اللغة الألمانية، والتي تُقدم بأسعارٍ رمزيةٍ للجمهور لمساعدته على اتقان اللغات بطلاقه.

ونستعرض خلال التقرير التالي تفاصيل منحة اللغة الألمانية المُقدمة من مكتبة مصر العامة، على النحو التالي:

منحة اللغة الألمانية

- تُعقد منحة اللغة الألمانية بمركز التدريب داخل مكتبة مصر العامة.

- المنحة عبارة عن المستوى الدراسي الأول في اللغة الألمانية.

- المستوى مقسم إلى 5 محاضرات يحصل من خلالها المتقدمون على 15 ساعة تدريبية كل شهر.

- تكلفة منحة اللغة الألمانية 150 جنيهًا للمستوى الدراسي الواحد.

- مدة المنحة 15 ساعة تدريبية فقط شاملة الشهادة والامتحان في النهاية.

- تقدم المنحة من كتاب menschen.

مواعيد عمل المكتبة

- تقدم مناهج تعليمية معتمدة دوليًا محاضرين لغة ألمانية على أعلى مستوى.

- المنحة تقدم مواعيد صباحًا ومساءً.

- مواعيد عمل مكتبة مصر العامة من الـ10 صباحا وحتى الـ7 مساء، طوال الأسبوع عدا يومي الثلاثاء.

- للاستفسارات والمعلومات يمكن الاتصال على الأرقام 33360291-33360293 داخلى 125 01224988218 .

- التقديم يتم من خلال الذهاب للمكتبة في مقرها الرئيسي بحي الدقي بجوار مجلس الدولة.

- كل القاعات مكيفة الهواء ومجهزة بأحدث وسائل العرض والشرح.

- المكتبة تحرص على مراعاة كل الاجراءات الاحترازية.

- أعداد قليلة لضمان الاستفادة الكاملة للمتدربين.