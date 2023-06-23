مميزات وخطوات الحصول على عضوية مكتبة مصر العامة بقنا

مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، من أهم المصادر الثقافية والترفيهية في محافظة قنا، التي تم افتتاحها من قبل وزيرة الثقافة منذ أسبوعين، ويبحث المواطنون عن خطوات الحصول على عضوية مكتبة مصر العامة بقنا، وقيمة الاشتراكات ورسوم الدخول.

تستعرض«الوطن» خطوات الحصول على عضوية مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، ورسوم الاشتراك والدخول.

وبحسب مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، التي أعلنت خطوات الحصول عضوية المكتبة من خلال اشتراكات لجميع فئات المجتمع.

خطوات الحصول على عضوية مكتبة مصر العامة بقنا

- استيفاء استمارة وطلب العضوية، بالدور الأرضي في مكتب الاعارة.

- إرفاق صورة شخصية حديثة + صورة لبطاقة الرقم القومي.

- سداد رسوم العضوية السنوية كالتالي:

- 60 جنيها للأطفال من سن 3 سنوات وحتى 10سنوات.

- 100 جنيه من سن 10 سنوات وحتى سن 25 سنة.

- 150 جنيها من سن 25 وحتى سن 60.

- رسوم 80 جنيها فوق سن 60 سنة.

- خصم 10% وفي حالة الاشتراك من قيمة الاشتراك العائلي.

مميزات عضوية مكتبة مصر العامة بقنا

وأوضحت مكتبة مصر العامة مميزات العضوية وهي كالتالي:

- أولوية الاستفادة من حزمة البرامج والتدريبات والمنح المجانية والمبادرات القومية اللي بيقدمها مركز التدريب بمكتبة مصر العامة في كل المجالات.

- استعارة 5 كتب لمدة 14 يوما ويمكن تجديدها مرة أخرى.

- حضور الندوات والأنشطة الثقافية مجانا.