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مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
05:41 ص | السبت 15 يوليو 2023
اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بطنطا

اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بطنطا

أعلنت كلية التربية الرياضية، بجامعة طنطا، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن جدول مواعيد التسجيل واختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2023 /2024 «بنين - بنات».

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل على موقع التنسيق، اليوم السبت، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، أما عن مواعيد الاختبارات تبدأ يوم 16 وتستمر حتى 30 يوليو.

مواعيد التسجيل والاختبارات

وأوضحت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن باب التسجيل على الموقع الإلكتروني، سوف يبدأ من اليوم السبت، 15 يوليو، ويستمر حتى أسبوعين ماعدا أيام الجمع، وينتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري، على أن يتم أيضاً بدء الاختبارات، أيام الأحد 16 يوليو، والاثنين 17 يوليو، والثلاثاء 18 يوليو، والأربعاء 19 يوليو، والاثنين 24 يوليو، والثلاثاء 25 يوليو، والأربعاء 26 يوليو، والخميس 27 يوليو، والسبت 29 يوليو، والأحد 30 يوليو.

الأماكن والشروط 

وتابعت أن مكان اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، داخل مقر كلية التربية الرياضية، بمجمع الكليات بمنطقة سبرباي، بمدينة طنطا، على الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات، ضرورة ارتداء الملابس الرياضية، والحذاء الرياضي، والالتزام بتعليمات الأمن، وعدم اصطحاب التليفون المحمول.

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