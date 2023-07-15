خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 جميع الكليات بموقع التنسيق

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عن خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها.

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه في المحافظات بدأ اليوم العمل رسمياً في استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية وما يعادلها، وأن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل حالياً بكفاءة عالية في استقبال رغبات التسجيل لاختبارات القدرات.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 جميع الكليات

أوضح المشرف على التنسيق خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 جميع الكليات وفقاً للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات.

- يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق.

- الموعد المحدد من مكتب التنسيق مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

- يقوم الطالب بالدخول على موقع قدرات الجامعة التي يرغب في أداء القدرات لها للحصول على كود الدفع الإلكتروني.

- يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع.

- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الإلكتروني بالدخول على لينك قدرات الجامعة.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات منذ فتح باب التسجيل لها أول أمس تخطى حتى الآن الـ5 آلاف طالب وطالبة، موضحة أن العمل بالموقع بدأ رسمياً من اليوم لتسجيل مواعيد الاختبارات.