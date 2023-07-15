مواعيد التسجيل ودفع رسوم اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس

تفتح كلية التربية الرياضية جامعة السويس أبوابها اليوم لاستقبال طلبات التسجيل ودفع الرسوم، لدخول اختبارات القدرات بكلية التربية، المقسمة إلى 3 مراحل تستمر حتى الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

مواعيد التسجيل ودفع رسوم اختبارات القدرات بكلية التربية

وتضمن إعلان الكلية، أن مواعيد المرحلة الأولى للتسجيل ودفع رسوم اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس، تبدأ اليوم السبت 15 يوليو وتستمر حتى الأحد 16 يوليو حتى الاثنين 17 يوليو الجاري

أما المرحلة الثانية من أيام التسجيل ودفع الرسوم، لخوض اختبارات القدرات بكلية التربية والرياضية جامعة السويس، فتكون أيام الثلاثاء 18 يوليو والأربعاء 19 والخميس 20 والجمعة 21 يوليو الجاري

فيما حدد إعلان كلية التربية الرياضية جامعة السويس، أن المرحلة الثالثة من التسجيل ودفع الرسوم، تكون بداية من السبت 22 يوليو الجاري وتستمر طوال الأسبوع ليكون أخر يوم للتقديم ودفع الرسوم هو الخميس 27 يوليو.

خطوات التقديم لدخول اختبارات القدرات بكلية التربية والرياضية جامعة السويس

ذكر البيان الصادر عن كلية التربية الرياضية جامعة السويس أن خطوات التسجيل لدخول اختبارات، بأن يجري الطالب التسجيل علي موقع التنسيق الإلكتروني، علي شبكة الإنترنت وطباعة الإيصال من هنا.

ثم يحضر الطالب إلى الكلية في تمام الساعة الثامنة ونصف في اليوم الحدد له، بإيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ومعه الأرواق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في اختبارات القدرات بكلية التربية والرياضية جامعة السويس

وأشار بيان كلية التربية الرياضية بالسويس، أن الأوراق المطلوبة للتقديم عند دفع رسوم اختبارات القدرات بالكلية هي :-

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه

2- 2 صورة شخصية

3- صورة بطاقة الرقم القومي وإحضار الأصل للاطلاع عليه

4- صورة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، موضحا فيه أنواع القدرات والمواعيد ومكان الاختبار

5- صورة من شهادة البطولات الدولية والأولمبية

6- ونوهت الكلية خلال إعلانها أن مصروفات دخول اختبارات القدرات هي 650 جنيهاً يتم دفعها عن طريق الفيزا