انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات اليوم.. تعرف على تفاصيل الامتحانات

تبدأ الجامعات الحكومية، اليوم، استقبال طلاب الشهادة الثانوية العامة 2023، في أول أيام اختبارات القدرات 2023 ضمن أعمال تنسيق الجامعات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات بجانب تحقيق الحد الأدنى لمجموع الكلية والذي يقرّه مكتب التنسيق، وذلك وفقاً للضوابط و القواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

اختبارات القدرات 2023

وكشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات، إذ تتضمن 7 كليات فقط بكل الكليات الحكومية وهي: «كلية التربية الرياضية، وكلية الفنون الجميلة (عمارة)، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية الفنون الجميلة (فنون)، وكلية التربية الموسيقية، وكلية التربية النوعية»، كما يلي:

** كلية التربية الرياضية:

- اختبارات بسيطة تقيس مدى قدرة الطالب لدراسة التربية الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة

- الاختبارات تتمثل في: (الكشف الطبي المبدئي، وقياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية البسيطة).

** كلية الفنون الجميلة.. عمارة:

- اختبار القدرات في تخصص عمارة يهدف الي قياس استعدادات الطالب لدراسة تخصص العمارة.

- يسعى الاختبار إلى قياس قدرته على التصميم المعماري، والإلمام بقواعد المنظور اللازمة للالتحاق بإحدى كليات الفنون الجميلة قسم العمارة.

** كلية الفنون التطبيقية:

- تهدف اختبارات القدرات إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد.

- تهدف إلى مهارات التعبير الفني الشخصي

- يتضمن الاختبار سؤالين الأول في الرسم، والثاني في التصميم الابتكاري.

** كلية التربية الفنية

- اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لتعلم الفن ودراسة الفنون بكليات التربية النوعية والفنية، والتربية، وكليات التربية النوعية تخصص تربية فنية.

** كلية الفنون الجميلة (فنون):

- اختبارات بسيطة تقيس استعدادات الطالب لدراسة الفنون مهاريًا وفكريًا.

** كلية التربية الموسيقية:

- اختبارات بسيطة تقيس مدى استعدادات الطالب لدراسة الموسيقى.

- ينقسم الاختبار إلى (الغناء الحر، واللحن، والإيقاع).

** كلية التربية النوعية

- الاختبار عبارة عن مقابلة شخصية للطلاب يتمّ من خلالها قياس قدراتهم اللغوية في النطق السليم، وكذلك الخلو من عيوب النطق والكلام وغيرها من الاختبارات المعمول بها في ذلك.