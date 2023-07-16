بدء تسليم مقابر المسلمين بسوهاج الجديدة اليوم.. تستمر حتى 17 أغسطس

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة بدء تسليم قطع أراضي مقابر المسلمين من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس المقبل، وذلك في أيام محددة وفقا للآتي.

مواعيد تسليم أراضي مقابر المسلمين

وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي، وفقًا للتالي:

القطع من 1 : 30، يوم الأحد 16 يوليو.

القطع من 31 : 60، يوم الإثنين 17 يوليو.

القطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 18 يوليو.

القطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 19 يوليو.

القطع من 121 : 150، يوم الإثنين 24 يوليو.

القطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 25 يوليو.

القطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 26 يوليو.

القطع من 211 : 240، يوم الأحد 30 يوليو.

القطع من 241 : 270، يوم الإثنين 31 يوليو.

القطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

القطع من 301 : 330، يوم الأربعاء 2 أغسطس.

القطع من 331 : 360، يوم الخميس 3 أغسطس

القطع من 361 : 390، يوم الأحد 6 أغسطس.

القطع من 391 : 420، يوم الإثنين 7 أغسطس.

القطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 8 أغسطس.

القطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 9 أغسطس.

القطع من 481 : 510، يوم الخميس 10 أغسطس.

القطع من 511 : 540، يوم الأحد 13 أغسطس.

القطع من 541 : 570، يوم الإثنين 14 أغسطس.

القطع من 571 : 600، يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

مواعيد التخلف عن مواعيد الاستلام

وأكد جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تخصيص يومي الأربعاء 16 أغسطس، والخميس 17 أغسطس، لكل من تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.