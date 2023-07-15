57 مليون جنيه تكلفة رفع 325 ألف طن قمامة من محيط المتحف المصري الكبير

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الانتهاء من رفع التراكمات من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير بكمية فعلية 325 ألف طن قمامة، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ منظومة المخلفات في المحافظات ورفع تراكمات وإغلاق المقالب العشوائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير.

رفع تراكمات المتحف المصري الكبير

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، أن تكلفة رفع التراكمات من المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بلغت 57 مليون جنيه تحملتها الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في العمل برفع التراكمات بنطاق المتحف المصري في 18 أبريل 2023 وتم الانتهاء من رفع جميع التراكمات في 12 يوليو 2023، حيث تم رفع 317 ألف طن من شارع كعبيش، و8 آلاف طن بطريق مصر إسكندرية.

تمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع

وأشار «آمنة»، إلى أن الوزارة تسير على قدم وساق في متابعة منظومة المخلفات البلدية الجديدة على أرض المحافظات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات، وكذا تطوير البنية التحتية للمنظومة، وتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

تحسين مستوى النظافة

وأوضح أن تحسين مستوى النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الشكل الجمالي للمحافظات والوجه الحضاري للشارع المصري من حيث رفع التراكمات التاريخية بها خاصة بالمنطقة المحيطة في المتحف المصري الكبير؛ مما يساهم في أن يعكس المتحف كمنظومة متكاملة من الداخل والخارج من ناحيتي الشكل والمضمون وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة.