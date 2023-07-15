شروط أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس

أعلنت كلية التربية الرياضية بمحافظة السويس، الشروط الواجب توافرها في الطلبة لأداء اختبارات القدرات بالكلية، وذلك تزامنا مع بدء استقبال طلبات التسجيل ودفع الرسوم اليوم، والتي تستمر حتى الخميس 27 يوليو الجاري.

شروط التقديم في اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة السويس

وتضمنت الشروط التي أعلنتها كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، والتي يجب أن تتوافر في الطلبة الراغبين في دخول اختبارات القدرات، وفقا لإعلان الكلية، ما يلي:

1- حسن المظهر وتقصير الأظافر والشعر والذقن، وعدم وضع مساحيق تجميل بالنسبة للطالبات.

2- الالتزام بالخلق القويم وعدم التلفظ بألفاظ خارجة داخل الكلية.

3- الحفاظ على النظام داخل الاختبارات وعدم التغيب أيام عقدها.

4- في حالة رغبة الطلب تأجيل أحد أيام الاختبارات عليه تقديم عذر مقبول لإدارة الكلية.

5- في حالة عدم الالتزام بأيام الاختبارات يعتبر الطالب غير لائقا.

6- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أسباب حرمان الطالب من دخول امتحان القدرات

كما حذرت كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، من 3 أسباب تحرم الطالب من دخول اختبارات القدرات وهي:

1- ارتداء البنطلونات الممزقة أثناء دخول الكلية للاختبار.

2- حمل التليفون المحمول.

3- ارتداء المشغولات الذهبية والفضية للطلبة والطالبات.