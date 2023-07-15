فتح أول مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بمدرسة مطروح الفنية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه جرى تدشين وفتح أول مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية، اعتبارا من السبت 15 يوليو الجاري، ولمدة شهر ونصف، طوال الإجازة الصيفية حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التفعيل المتواصل لخطة الأنشطة التربوية الصيفية بكافة نوعياتها.

الكتابة بأنواع الخط المختلفة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن أنشطة المركز تشمل التدريب على كيفية الكتابة بأنواع الخط المختلفة بطريقة صحيحة وصقل وتنمية مهارات الكتابة، وتنظيم ورش عمل مكثفة للتدريب على مبادئ الرسم الزخرفي والزخرفة الإسلامية للطلاب بكافة المراحل التعليمية، منوها أن كل المشاركين والمشرفين بمركز تنمية الخط العربي متطوعين، ولن يتقاضوا أي مقابل مادي نظير هذا العمل.

تحديث المنظومة التعليمية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان، أن مديرية التربية والتعليم بمطروح تواصل تحديث المنظومة التعليمية والقطاع الإداري واستحداث أفكار جديدة يتم تنفيذها في إطار محدد ومنظم في ضوء اللوائح الوزارية المنظمة للعمل ووفق الإمكانيات المتاحة، مما يساهم في رفع المهارات التعليمية لدى الطلاب في جميع المدارس والارتقاء المستمر بمستوى التعليم.