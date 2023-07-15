وزير الإسكان يتفقد محطة تحلية المياه والكورنيش بالغردقة

تفقد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، محطة اليسر لتحلية المياه الشرب بالغردقة، وكورنيش وممشى الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة، وممشى سينزو، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وزير الإسكان يتفقد كورنيش الغردقة

ووصل وزير الإسكان إلى مدينة الغردقة صباح اليوم السبت، حيث كان في استقباله اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات المحافظة.

جولة وزير الإسكان في الغردقة

واستهل وزير الإسكان جولته بتفقد ممشى سينزو جنوب مدينة الغردقة، على أن يستكمل جولته بتفقد عدد المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، منها محطة المعالجة الثلاثية والمجزر الآلي الجديد شمال الغردقة.

كورنيش وشاطئ 4 بالغردقة

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ممشى وكورنيش شاطئ 4 تم تطويره بمدينة الغردقة بطول 800 متر، وبتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات الدولة لتوفير «حياه كريمة» بالبحر الأحمر.