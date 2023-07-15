وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات الطرق والمرافق في الغردقة

وصل المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم السبت، إلى مدينة الغردقة في جولة تفقدية تشمل ممشى «سينزو»، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وزير الإسكان يتفقد ممشى سينزو

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر وزير الإسكان، وتفقدا ممشى سينزو جنوب مدينة الغردقة، برفقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر.

جولة وزير الإسكان في الغردقة

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير تفقد عدد المشروعات التابعة لوزارة الإسكان منها شاطئ وكورنيش و منتجع العائلات 3، ومحطة المعالجة الثلاثية، والمجزر الآلي الجديد شمال الغردقة.

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة التي يتفقدها الوزير اليوم هي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط ضمن إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة مليار جنيه بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 من المياه يوميًا.