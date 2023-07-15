ظهور أسماك نادرة على شواطئ الغردقة.. صديقة الإنسان

شهدت شواطئ مدينة الغردقة ظهور أسماك نادرة ومعرضة للانقراض من النوع الغضروفي، وصُنفت من أجمل المخلوقات البحرية، حيث تمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم، ومعروفة بأنها صديقة للإنسان، وجذبت المصطافين لمشاهدتها على الشاطئ.

أسماك نادرة بالغردقة

وكشف حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن الجمعية وحماية البيئة بالبحر الأحمر تلقتا إخطارا بظهور أسماك من نوع غضروفي تسمى «إيجل راي» على أحد الشواطئ شمال مدينة الغردقة.

وقال «الطيب» في تصريحات لـ«الوطن»، إن السمكة من الأنواع النادرة ومسجلة على لائحة الانقراض، وهي من أجمل المخلوقات البحرية.

أسماك صديقة للإنسان

وأكد أن سمكة «الراي» صديقة للإنسان، بالرغم من وجود أعلى الذيل سلاح سام، لكنها لم تسجل أي هجمات ومسالمة جدا، ووجود الذيل لتحمي نفسها من أي هجمات عليها من الكائنات البحرية.

نظافة شواطئ الغردقة

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، أن ظهور الكائنات البحرية النادرة هو دليل على نظافة الشواطئ وتعافي البيئة البحرية بالغردقة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن سمكة الراي من أسماك الزينة والنادر وجودها، وتمتلك أكبر دماغ سمكية في العالم، وتعتبر من الثروات البحرية، وتتغذى على كائنات صغيرة وتحظى بقيمة كبيرة في الأسواق العالمية.