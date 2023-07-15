مصروفات جامعة جنوب الوادى الأهلية.. ثابتة كل عام حتى التخرج

فتحت الجامعة الأهلية بجامعة جنوب الوادي باب القبول إلكترونيا للعام الدراسي 2023-2024، في برامج الطب والجراحة والعلاج الطبيعي وبرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كما أعلنت مصاريف القبول عن البرامج الثلاثة.

مصروفات كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023 مصروفات القبول للكليات أو البرامج الموجودة، مؤكدة أن قيمة مصروفات كل دفعة ثابتة كل عام لحين التخرج في الجامعة الأهلية بجنوب الوادي وهي كالآتي:

- برنامج الطب والجراحة آلاف جنيه.

- برنامج العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه.

- برنامج الحاسبات والذكاء الإصطناعي، 40 ألف جنيه.

مواعيد سداد مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وبحسب جامعة جنوب الوادي الأهلية، حددت مواعيد سداد مصروفات البرامج الثلاثة من خلال المواعيد التالية: يتم سداد المصروفات الدراسية علي قسطين.

وكانت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024، أكدت أن المعادلات العربية والأجنبية سيتم الأعلان عنها فورا يومي 21 ، 22 يوليو 2023 علي ان يتم استقبال الطلاب المقبولين مبدئيا ‏STEM والنيل 2023 يومي 11،10 اغسطس 2023 .

وأشارت إلى أنه سوف يتم استقبال الطلاب المقبولين من الثانوية العامة 2023 والثانوية الأزهرية 2023، مبدئيا لسداد المصروفات ولمدة أسبوع عقب ظهور النتيجة و في حالة التخلف عن السداد يعد الترشيح لاغيا.