مهرجان المسرح المصري يكرم خالد الصاوي في دورته الـ16.. تنطلق 29 يوليو

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، الفنان خالد الصاوي، عن مجمل مسيرته الفنية وإسهاماته في المسرح المصري، وذلك خلال حفل الافتتاح يوم السبت 29 يوليو الجاري.

وقال الفنان خالد الصاوي «هذا التكريم أسعدني، لأنني خدمت في المسرح لسنوات، وحاولت أن أعمل فيه بكل طاقتي كممثل ومخرج ومؤلف وملحن، كما كتبت أشعار المسرحيات التي أخرجتها، وبالتأكيد أنا سعيد أن يتم تكريمي عن أعمالي المسرحية التي قدمتها رغم أن الإمكانيات وقتها كانت ضعيفة، أما الكتابة فهي مازالت موجودة ومشتاق جدا للوقوف علي خشبة المسرح».

معلومات عن خالد الصاوي

خالد الصاوي وُلد في مدينة الإسكندرية عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون، وعمل لفترة قصيرة بالمحاماة قبل أن يتفرغ نهائيا للفن.

وبدأ اهتمام خالد الصاوي بالمسرح من خلال مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة؛ حيث كان ممثلاً ومخرجاً ومؤلفاً للعروض المسرحية، وأسس فرقة «الحركة» المسرحية المستقلة عام 1989 مع عدد من النجوم، منهم النجم الراحل خالد صالح، والفنان طارق عبد العزيز، والسيناريست سيد فؤاد، وقدم من خلال تلك الفرقة مسرحيات كثيرة ناجحة منها «حفلة للمجانين - الميلاد - اللعب في الدماغ».

أعمال تلفزيونية

عمل «الصاوي» مخرجا تليفزيونيا وقدم عددا من الأعمال التليفزيونية، من بينها فيلم «الحب مسرحية من 3 فصول»، وقام بأول بطولة من خلال فيلم «جمال عبد الناصر» عام 1999، حيث قدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وانطلق بعدها في تقديم عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية، منها أفلام «عمارة يعقوبيان»، و«كده رضا«، و«كباريه»، و«الفرح»، وقام بدور البطولة في فيلم «الحرامي والعبيط» وفيلم «للإيجار»، و«الفيل الأزرق».