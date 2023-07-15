4 تحذيرات للمصطافين في بلطيم بسبب الزحام الشديد اليوم

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إن هناك إقبالا من المصطافين وزحاما شديدا على مصيف بلطيم لليوم الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي يستوجب توجيه نصائح للزائرين، للحفاظ على أرواحهم، وسط نسبة إشغالات بلغت 100% اليوم.

4 تحذيرات للمصطافين اليوم بشواطئ مصيف بلطيم

وأضاف «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى وضع لوحات إرشادية على شواطئ مصيف بلطيم لحماية المصطافين من أي ضرر، أثناء تواجدهم بالمصيف في فصل الصيف، وهي كالتالي:

- على الزائرين عدم الدخول في عمق مياه البحر الأبيض المتوسط واتباع تعليمات المنقذين، حفاظاً على حياتهم.

- البعد عن السباحة بمناطق «اللسان الخرساني»، حتى لا تُعرض نفسك لأي مكروه.

- عدم ترك الأطفال تلهو وتلعب في مياه البحر المتوسط دون متابعة مستمرة من الأسرة.

- ضرورة عودة المصطافين حال رفع الرايات الحمراء إلى أقرب نقطة للشاطئ، كون ذلك يعني ارتفاع حالة الأمواج بالبحر المتوسط.

زحام شديد ومتابعة مستمرة اليوم السبت

وأضاف «محمود» أن توجهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضرورة اليقظة والحيطة، من قبل المنقذين على شواطئ المصيف، وتكثيف المرور من قبل العاملين بمجلس مدينة مصيف بلطيم، بهدف توفير الراحة للوافدين بالمصيف، والعمل على حمايتهم من أي حالات غرق.