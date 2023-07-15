قائد عسكري أوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: مضاعفة قدرات المقاتلين بعمليات تدريب

قال أولكسندر فولوديروفيتش، مدير مركز التدريب في فيلق قتالي بالعاصمة الأوكرانية كييف، إنه جرى مضاعفة قدرات المقاتلين من خلال عمليات التدريب والتأهيل.

تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتلٍ

وأضاف مدير مركز التدريب في فيلقٍ قتالي بالعاصمة الأوكرانية كييف لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنَّ المركزَ تمكن من تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتلٍ متطوع على تقديم المساعدات اللوجستية في أثناء المعارك والإخلاء العسكري، وأوضح أنه بفضل المدنيين المتطوعين استطعنا تكوين مركز التدريب في فيلق قتالي لمواجهة القوات الروسية.

المُضادات الجوية الأوكرانية جرى تفعيلها

في سياقٍ آخر، أفاد مُراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن المُضادات الجوية الأوكرانية جرى تفعيلها في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

يُذكر أنَّ الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز «إم 777» بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط، لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.