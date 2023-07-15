إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة ميكولاييف جنوب أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في مدينة ميكولاييف جنوب البلاد، فيما عمل نظام الدفاع الجوي في المنطقة ضد مسيرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم السبت.

وفي وقت سابق، استهدفت القوات الأوكرانية، مدينة اليوشكي بـ«مقاطعة خيرسون» بقذائف حارقة من نوع غريب، فيما قال شهود عيان، إن قذائف المدفعية انفجرت في الهواء، وسقطت كتل حارقة على المباني السكنية، ما أدى إلى احتراق منزلين، وتضرر 4 منازل أخرى.

اندلاع حريق في غابات بعد القصف الليلي

واندلع حريق في الغابات، بعد القصف الليلي لـ القوات الأوكرانية، باستخدام هذه الذخيرة، امتد لعشرات الكيلومترات حول مدينة اليوشكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، ديفيد بتريوس، إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق تقدم كبير دون السيطرة في السماء، مشيرا إلى من الصعب للغاية على «كييف»، مهاجمة التحصينات الروسية حيث تم إنشاء حقول ألغام كثيفة أمامهم.

بتريوس: المدرعات الغربية لن تساعد في الهجوم المضاد

وأضاف «بتريوس»، أن في هذه الظروف لن تساعد المدرعات الغربية المتقدمة في هجوم «كييف» المضاد.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن مسؤولين ومحللين أمريكيين، قدموا رأيهم بفوائد الذخائر العنقودية المقدمة لأوكرانيا، وخرجوا مشككين في جدواها أمام دفاعات روسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وأعلن مكتب المدعي العام للدائرة الشرقية في نيويورك، تسليم إستونيا مواطن روسي يدعى فاديم كونوشينوك للولايات المتحدة، وصفته «واشنطن»، بموظف في الاستخبارات الروسية، ومتهم بشراء الأجهزة الإلكترونية للقطاع الدفاعي الروسي، في انتهاك لعقوبات الولايات المتحدة ضد «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.